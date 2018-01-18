В Дагестане неудачный секс чуть не привел к гибели

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Парень чуть не погиб из-за неудачного секса. Инцидент произошел в Дагестане.

Житель Дагестана мог погибнуть в результате неудавшегося секса со своей девушкой. Дело в том, что парень все никак не мог удовлетворить свою партнершу.

Сообщается, что пара познакомилась в Махачкале и сразу решила предаться страсти, которая их охватила, направившись домой к молодому человеку. Когда дело дошло до сексуальной близости, парень не смог выполнить свои мужские функции. Девушка отреагировала на такую неудачу очень жестко, сообщив, что он ни на что не способен.

Такие слова травмировали парня и ему пришлось вызывать скорую помощь. Медики доставили неудавшегося любовника в больницу, где юноше оказали всю необходимую помощь. На данный момент жизни и здоровью 29-летнего дагестанца ничего не угрожает. Единственной проблемой для него остается психическое здоровье, ведь травма, нанесенная ему девушкой, очень серьезная. На данный момент с ним работают специалисты, которые помогут вернуть уверенность в свои силы.

Согласно статистике, проблемы, которые возникают у парня во время секса в молодом возрасте, могут только усугубиться со временем.