Сегодня, 15:27

В Казани пьяный постоялец отеля расстрелял батарею. Информацию предоставили в пресс-службе Госгвардии по РТ.

В сообщении указано, что в правоохранительные органы поступил звонок от сотрудников отеля, в котором сообщили о стрельбе в учреждении. На место происшествия сразу же прибыл наряд силовиков. Выяснилось, что мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения начал стрелять в батарею в своём номере из травматического пистолета. Во время задержания он вёл себя спокойно, сопротивления не оказывал. Позже проверка показала, что у мужчины есть разрешение на ношение данного оружия и были все соответствующие лицензии. Он рассказал, что они с приятелем употребляли алкогольные напитки, а потом он захотел похвастаться своим пистолетом марки «Хорхе». Отмечается, что весь причинённый отелю ущерб он полностью возместил.