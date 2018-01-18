В Гвинее шарлатанка обманывала бесплодных женщин

Сегодня, 15:10

Врач обманул сотни женщин, которые хотели забеременеть. Инцидент произошел в Гвинее.

Проблема бесплодия у женщин стоит очень остро во всем мире. Для решения данной проблемы слабый пол готов на любые процедуры, некоторые даже обращаются к специалистам по нетрадиционному лечению.

Так, в Гвинее целительница смогла обмануть около 700 отчаявшихся женщин, которые обратились к ней за помощью. Бесплодные женщины проходили курс лечения у шарлатанки, которая в последствии убеждала их в том, что они беременны. Согласно имеющимся данным, целительница давала своим пациенткам травяные отвары, которые приводили к вздутию живота.

Заподозрить неладное женщины смогли только после того, как подошел срок родов, а они все не наступали. Известно, что каждая из пострадавших заплатила шарлатанке по 33 доллара, что является большой суммой для жительниц этой страны (такой размер средней заработной платы в Гвинее). В ходе расследования установлено, что таким образом целительница смогла заработать тысячи долларов.

На данный момент шарлатанка находится под стражей. Свою вину она не признала, а сообщала, что выполнила все взятые на себя обязательства перед женщинами.