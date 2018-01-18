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Куратор ростовской «группы смерти» умер в прямом эфире

Сегодня, 14:39

В Ростове во время прямой трансляции умер куратор местной«группы смерти».

В ростовской «группе смерти» состояли тысячи пользователей, одним из её участников являлся 17-летний местный житель. Во время онлайн-трансляции молодой человек общался с другими пользователями по поводу жизни и смерти. Молодой человек организовал стрим для своих собеседников, которые стали свидетелями его смерти в прямом эфире.В квартире погибшего позднее обнаружили записку, в которой парень написал о цели прибывания в «группе смерти». Он пытался общаться с ее участниками и объяснять, что жить это хорошо, однако его действия не увенчались успехом. В данный момент проводится проверка по факту смерти подростка. 


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