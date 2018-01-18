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В Новосибирске покупателю продали запечённое в хлебе насекомое. Мужчина выложил соответствующий снимок в местный паблик в соцсети «ВКонтакте».

Недовольный покупатель пожаловался, что купил булку хлеба на сыворотке в магазине, расположенному по адресу Гоголя, 34. Пользователи «ВКонтакте» сразу же начали писать свои комментарии к прикреплённой фотографии. В большинстве случаев её оценили как «тошнотворную» и «мерзкую». Нашлись пользователи, которые в шутку написали в комментариях «Приятного аппетита». Кто-то же шутит про «закуску» и «свежее мясо». Пока что неизвестно, отнёс ли покупатель продукт обратно в магазин, или оставил ли какие-либо жалобы.

Интересно, что подобный случай уже случался в Новосибирске в сентябре 2017 года. Тогда одна из школьниц в столовой нашла в булочке таракана. Продукт сразу же отправили на экспертизу в соответствующую инстанцию. Тогда других следов насекомых в столовой не обнаружили, но службы провели дезинфекцию.