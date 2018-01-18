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В Астрахани горит старинное здание института

Сегодня, 14:26

МЧС продолжают тушить пожар в центре Астрахани зафиксированный в 13:24 мск на кровле здания. В 14:45 мск площадь пожара составляла 80 м². На месте проходит операция локализации огня в Каспийском институте морского и речного транспорта.

Пожарные продолжают вести борьбу с возгоранием на улице Никольской 6. По информации МЧС, очагом возгорания стала крыша здания бывшего мореходного училища. Процесс горения был замечен в 13:24 мск. Состоянием на 14:45 мск, площадь пожара составляла 80 м². По факту проводятся необходимые меры. На месте проходит операция локализации огня.

Данных о погибших или пострадавших власти и профильные управления не предоставляют.

К слову, в Каспийске произошел взрыв горящего автомобиля на видео. За ситуацией наблюдали дети, прохожие и сотрудники пожарной станции. Жители не довольны такой работой спецслужб, которые допустили излишнюю панику из-за бездеятельности.


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