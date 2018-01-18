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Под Липецком грязинцев кормили просроченной колбасой и пиццей

Сегодня, 14:11

Профильное ведомство провело проверку по факту жалобы грязинца на продажу просроченной колбасы «Сервелат Царский» и пиццы. В ходе проверки были выявлены и изъяты товары с истекшими сроками. Результаты мониторинга переданы в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

Расследуя причины жалобы грязинца по горячей линии управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, была инициирована проверка звонка. Мужчина сообщил, что стал жертвой нарушения правил санитарного законодательства и правил продажи отдельных видов товаров в торговой точке на Песковатской улице.

В ходе проверки были выявлены и изъяты товары с истекшими сроками, а именно колбаса «Сервелат Царский» и пицца. Также продавалась грудка цыпленка-бройлера в неправильной упаковке. В зале торговой точки имеет место отсутствие ценников на продукции. Результаты мониторинга переданы в соответствующие органы для дальнейшего контроля над ситуацией.


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