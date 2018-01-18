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Пятилетняя девочка в Омске допивала водку за отцом

Сегодня, 13:59

В Омске обнаружена пьяная пятилетняя девочка. Выяснили, что малышка допивала водку за своим отцом.

В Омске прохожие обратили внимание на девочку, которая в пьяном виде и без верхней одежды прогуливалась по улице Кирова. Данным фактом заинтересовались специалисты из следственного комитета, которые выяснили, что ребенок не посещает дошкольное учреждение из-за того, что у родителей нет на это средств.

Установлено, что 35-летняя мать девочки работает, а отец безработный и ранее судимый мужчина, страдает алкоголизмом. Ребенок плохо развит, речь для ее возраста очень не четкая, словарный запас маленький. Выяснилось, что девочка часто допивала водку за своим отцом. После проведения медицинской экспертизы установлено, что в крови девочки было 0,3 промилле алкоголя, что пагубно для детского организма.

На данный момент проводится проверка в отношении родителей девочки. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что их могут лишить родительских прав за невыполнение своих обязанностей. К сожалению, подобные случаи не единичны. Свойственная детям любознательность часто приводит к трагическим последствиям, а родительская безответственность - к сиротству.


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