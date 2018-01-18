Беспилотник контрабандистов над колонией сбил сотрудник ФСИН

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Сотрудник ФСИН сбил беспилотник над исправительным учреждением. Летательный аппарат перевозил мобильные телефоны для заключенных.

Сотрудник колонии строгого режима, которая находится в Тогучине (Новосибирская область), пресек попадание на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов. Сообщается, что дрон переносил 12 мобильных телефонов, четыре устройства для зарядки и другие сопутствующие предметы.

Часовой на посту заметил беспилотное летательное устройство, которое двигалось в сторону литейного участка. Сотрудник сообщил о находке руководству колонии, после чего было принято решение о перехвате дрона. В результате осмотра территории сотрудники исправительного учреждения заметили автомобиль Subaru Forester, который при приближении сотрудников колонии, скрылся с места.

На данный момент проходит проверка, выясняется, кому принадлежит дрон и кому из заключенных планировалось доставить посылку. Напомним, что колония №14 является мужской колонией строгого режима, в ней отбывают наказание люди, которые впервые попали в места лишения свободы за совершение тяжких преступлений.

Руководство колонии сообщает, что подобные попытки передачи мобильных устройств уже были. Последний зафиксирован летом прошлого года, но он также был пресечен.