В Петербурге Иван Мацицкий судится с начальником «Крестов»

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В Петербурге 18 января в Колпинском районном суде зарегистрирован иск против начальника «Крестов» (СИЗО-1). Причиной стало давление на подследственного и его перевод в нечеловеческие условия проживания в СИЗО-3. Напомним, что экс-лидер петербургских саентологов Иван Мацицкий предварительно заключен под стражу до 19 марта 2018 года.

Ивана Мацицкого правоохранители подозревают в ведении незаконной предпринимательской деятельности, возбуждении ненависти и участии в экстремистском сообществе. Мужчину также уличили в деятельности саентологической церкви признанной экстремистской организацией в РФ. По данным, Иван подал в суд иск на начальство СИЗО-1, которое, по его мнению, специально намереваются получить от него признательные показания по нескольким делам.

Чтобы процесс признания пошел быстрее, подозреваемого поселили в нечеловеческие условия СИЗО-3. Напомним, что экс-лидер петербургских саентологов Иван Мацицкий предварительно заключен под стражу до 19 марта 2018 года.

К слову, заключенный из Липецка потребовал 160 тыс. рублей за тромбофлебит.