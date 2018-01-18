Ученик в Москве пытался пронести в школу бензин и ножи

Сегодня, 13:16

В Москве задержали ученика одной из школ, который пытался пронести в учреждение флаконы с бензином и несколько ножей.

В сообщении указывается, выявить незаконные предметы удалось охраннику, который и задержал старшеклассника. Пока что остаётся неясным, для чего учащемуся понадобились вышеуказанные инструменты. На место происшествия уже прибыли сотрудники столичного МВД, чтобы осуществить проверку. Более детальной информации пока что не поступало.

Сегодня утром сообщалось, что школа № 127 в Перми, в которой произошла жуткая резня, снова начала свою работу. Вокруг здания дежурят правоохранители.