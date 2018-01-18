Заключенный из Липецка потребовал 160 тыс рублей за тромбофлебит

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Бывший наркодилер из Липецка подал в суд иск на медиков ФСИН, полицию и Министерство финансов России. Причиной стало приобретение болезни тромбофлебит в колонии. В качестве ущерба заключенный просит 160 тыс. рублей. Грязинский суд частично удовлетворил финансовые требования истца.

Заключенный колонии строгого режима за незаконный оборот наркотических веществ россиянин подал в суд иск. По версии мужчины, незаконное преследование стало причиной того, что он дожидался суда в ФКУ СИЗО-1 УФСИН. Именно этот факт привел к заболеванию ног – тромбофлебиту. После мужчина был осужден на 13,5 лет колонии строгого режима. Однако, восстановить моральный ущерб за ненадлежащий уход перед тюрьмой истец решил суммой в 166 тыс. рублей.

Грязинский суд частично удовлетворил финансовые требования истца. Теперь мужчина может рассчитывать на компенсацию в размере 25 тыс. рублей, как возмещение в качестве реабилитации за незаконное преследование по ряду эпизодов.