В Петербурге азиат Мухомодеев подозревается в полугодовой педофилии

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В Петербурге проводится поиск подозреваемого азиата Мухомодеева сотрудниками правоохранительных органов. Причиной стало заявление отца потерпевшей 7-летней девочки, которая подвергалась сексуальному насилию с января по июль 2016 года. По факту полугодовой педофилии ведется проверка.

В Питере проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию 36-летнего азиата. Причиной стало заявление менеджера строительной компании. В документе мужчина 1982 года рождения уверяет, что его 7-летняя дочь подверглась сексуальным домогательствам и насилию со стороны неизвестного в полугодовой период с января по июль 2016 года.

Инцидент произошел на Пулковской улице. В настоящий момент сотрудники правопорядка разыскивают подозреваемого мужчину. Уточняют все обстоятельства и детали произошедшего. Приняты меры по розыску подозреваемого.

К слову, жителя Владимира подозревают в создании детского порно с участием двух девочек. Злоумышленник познакомился с несовершеннолетними в соцсетях.