VistaNews.ru


В Петербурге азиат Мухомодеев подозревается в полугодовой педофилии

Сегодня, 12:49

В Петербурге проводится поиск подозреваемого азиата Мухомодеева сотрудниками правоохранительных органов. Причиной стало заявление отца потерпевшей 7-летней девочки, которая подвергалась сексуальному насилию с января по июль 2016 года. По факту полугодовой педофилии ведется проверка.

В Питере проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию 36-летнего азиата. Причиной стало заявление менеджера строительной компании. В документе мужчина 1982 года рождения уверяет, что его 7-летняя дочь подверглась сексуальным домогательствам и насилию со стороны неизвестного в полугодовой период с января по июль 2016 года.

Инцидент произошел на Пулковской улице. В настоящий момент сотрудники правопорядка разыскивают подозреваемого мужчину. Уточняют все обстоятельства и детали произошедшего. Приняты меры по розыску подозреваемого.

К слову, жителя Владимира подозревают в создании детского порно с участием двух девочек. Злоумышленник познакомился с несовершеннолетними в соцсетях.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.