В МВД Казахстана рассказали о состоянии выживших в сгоревшем автобусе

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В МВД Казахстана рассказали о состоянии 5-х выживших после сгоревшего автобуса. Инцидент произошёл сегодня утром.

В сообщении указано, что выжившими стали двое водителей автобуса, уроженцы Казахстана, а также трое граждан Узбекистана. Все они чудом спаслись из пожара. Их состояние оценивается как стабильное. Срочная медицинская помощь никому из них не понадобилась. Отмечается, что представители медицинского учреждение прибыли на место происшествия незамедлительно. Сейчас возле сгоревшего пассажирского автобуса организован специальный оперативный штаб, в котором работают спасатели, правоохранители и медики.

Ранее озвучили возможную версию, по которой случился пожар в автобусе в Казахстане.