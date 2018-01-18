В Йошкар-Оле прохожий тушил снегом горящий автомобиль

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Вчера поздно вечером в Йошкар-Оле произошло чрезвычайное происшествие. В одном из дворов, по неизвестным пока причинам, загорелся припаркованный возле подъезда автомобиль, который неравнодушный прохожий начал тушить снегом.

Как позднее сообщил сам герой событий, он вечером проходил через двор многоэтажки, когда заметил пламя, выбивающееся из-под днища припаркованного автомобиля. Прохожий оказался сознательным и не трусливым человеком. Он вызвал пожарных и начал закидывать пламя снегом. Тем не менее, огонь полыхал все сильнее и мог перекинуться на соседние автомобили.

Мужчина стал стучать ногой по колесам машин, чтобы сработала сигнализация и, владельцы отогнали своих «железных коней». К счастью спасатели подъехали оперативно и за несколько минут смогли погасить пламя. Если бы не действия прохожего, автомобиль, стоящий возле самого дома, мог взорваться. В настоящее время к делу подключились правоохранители, которые выясняют причины восгорания.