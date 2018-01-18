VistaNews.ru


В сумке с металлоломом у жителя Курска полиция нашла гранату

Сегодня, 12:30

В Курске правоохранители провели рейд по пунктам приема металлолома. В результате нашли гранату у одного из металлосборщиков. Опасный предмет конфискован. Пострадавших нет. Мужчине грозит 4 года лишения свободы.

В Сеймском округе Курска полицейские в ходе плановой проверки смогли обнаружить боевое оружие. Специалистами был остановлен мужчина с хозяйственной сумкой. Внутри находился металлолом и граната. По факту мужчину задержали, он отрицает свою виновность и настаивает, что нашел орудие. По факту ведется проверка, а виновнику грозит до 4 лет лишения свободы.

Причиной заведения уголовного дела и тюрьмы считается присвоение найденного боевого припаса. Правильно и законно было бы сдать находку в полицию. Государство гарантирует выплаты за сдачу подобных вещей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.