В сумке с металлоломом у жителя Курска полиция нашла гранату

Сегодня, 12:30

В Курске правоохранители провели рейд по пунктам приема металлолома. В результате нашли гранату у одного из металлосборщиков. Опасный предмет конфискован. Пострадавших нет. Мужчине грозит 4 года лишения свободы.

В Сеймском округе Курска полицейские в ходе плановой проверки смогли обнаружить боевое оружие. Специалистами был остановлен мужчина с хозяйственной сумкой. Внутри находился металлолом и граната. По факту мужчину задержали, он отрицает свою виновность и настаивает, что нашел орудие. По факту ведется проверка, а виновнику грозит до 4 лет лишения свободы.

Причиной заведения уголовного дела и тюрьмы считается присвоение найденного боевого припаса. Правильно и законно было бы сдать находку в полицию. Государство гарантирует выплаты за сдачу подобных вещей.