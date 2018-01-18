В Саратове родителей-пьяниц отправили на общественные работы за жестокое обращение с детьми

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Суд Саратова приговорил местную семейную пару к 4 месяцам исправительных работ за жестокое обращение с детьми. Провинившееся семейство воспитывает двоих 4-летних сыновей, страдающих от алкоголизма горе-родителей.

В ходе судебных разбирательств саратовская прокуратура неопровержимо доказала виновность супружеской пары в неисполнении родительских обязанностей. Семейство постоянно устраивало распитие спиртных напитков, оставляя 4-летних сыновей без присмотра как в закрытом доме, так и посреди улицы.

Исходя из возраста детей, суд Саратова признал горе-родителей виновными в угрозе жизни сыновей, назначив наказание в виде 4 месяцев общественных работ. Отмечается, с момента вступления приговора в силу, государство начнет получать 5-процентное удержание от провинившегося семейства.