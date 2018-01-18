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В Москве рабочие приюта для собак украли 20 мешков корма на 23 тыс рублей

Сегодня, 12:15

Два работника приюта для животных в Востряковском проезде подозреваются в хищении 20 мешков корма. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Москвы. Сумма ущерба равна 23 тыс. рублей.

С заявлением от начальника отдела содержания безнадзорных животных ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» правоохранители начали проверку по факту хищения корма у животных приюта. Оказалось, что 36-летний и 47-летний граждане воспользовались служебным положением и завладели 20 мешками покупной еды для собак.

Сумма ущерба составила 23 тыс. рублей. По факту проводится проверка. Информацию предоставил источник в правоохранительных органах столицы. Подозреваемые задержаны до выяснения обстоятельств происшествия.


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