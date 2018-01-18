VistaNews.ru


Застрявшего на крыше магазина пьяного жителя Владимира спасли горожане

Сегодня, 11:46

Внимательные люди обратили внимание на жителя Владимира, который был замечен на крыше одного из магазинов города. Также известно, что в «ловушку» попал пострадавший из-за алкоголя и неосторожности. Информацию передают в пресс-службе МВД.

Во Владимире пьяного мужчину госпитализировали в больницу. Известно, что пострадавший стал заложником собственной невнимательности и неосторожности. В результате употребления спиртных напитков мужчина выпал из окна квартиры и оказался на крыше магазина. Будучи без теплой одежды, «экстремал» замерз и получил небольшие обморожения.

Информация об этом случае появилась в соцсетях, там люди активно обсуждают состояние выпавшего, однако, по сообщению пресс-службы МВД, с мужчиной все в порядке. На место выехал участковый, МЧС и медики.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.