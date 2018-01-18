Застрявшего на крыше магазина пьяного жителя Владимира спасли горожане

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Внимательные люди обратили внимание на жителя Владимира, который был замечен на крыше одного из магазинов города. Также известно, что в «ловушку» попал пострадавший из-за алкоголя и неосторожности. Информацию передают в пресс-службе МВД.

Во Владимире пьяного мужчину госпитализировали в больницу. Известно, что пострадавший стал заложником собственной невнимательности и неосторожности. В результате употребления спиртных напитков мужчина выпал из окна квартиры и оказался на крыше магазина. Будучи без теплой одежды, «экстремал» замерз и получил небольшие обморожения.

Информация об этом случае появилась в соцсетях, там люди активно обсуждают состояние выпавшего, однако, по сообщению пресс-службы МВД, с мужчиной все в порядке. На место выехал участковый, МЧС и медики.