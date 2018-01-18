Возможной причиной пожара в автобусе в Казахстане могла стать проводка

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Сотрудники департамента по ЧС в Казахстане считают, что причиной возгорания автобуса, в котором погибли более 50 человек, могла стать неисправная электрическая проводка.

Трагедия произошла сегодня утром в Казахстане. Жертвами стали 52 гражданина Узбекистана. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неисправности проводки. В ведомстве также считают, что пассажирский автобус был значительно перегружен. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением всех деталей ужасного происшествия.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в пассажирском транспортном средстве сгорели заживо более 50 человек. В тот момент в транспортном средстве находились 57 человек, двое из которых водители.