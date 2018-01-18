19-летняя девушка погибла под колесами поезда в Петрозаводске

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Региональные СМИ Карелии сообщили о трагической кончине 19-летней девушки, попавшей под колеса поезда на перегоне «Петрозаводск-Томицы». Погибшая пыталась перейти железнодорожные пути в темное время суток в непредназначенном для этого месте.

Трагический инцидент произошел накануне около 19:30 по местному времени. 19-летняя жительница Петрозаводска решила перейти железную дорогу, проходящую вдоль Шуйского шоссе. Плохая видимость сыграла с юной девушкой злую шутку. Петрозаводчанка попыталась проскочить перед движущимся локомотивом, впоследствии оказавшись под его колесами. Потерпевшая скончалась на месте, врачи уже ничем не могли помочь. Отметим, сбивший девушку поезд как ни в чем не бывало продолжил движение. Поведение машиниста расследуют правоохранители.

Помимо 19-летней жительницы Петрозаводска, 17 января под колесами локомотива потерял жизнь еще один уроженец столицы Карелии. Его тело полиция нашла вдоль железной дороги, проходящей в районе улицы Станционной.