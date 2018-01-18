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Неадекватный петербуржец вежливо сообщил о «заминировании» Красной площади

Сегодня, 11:25

В МЧС позвонил уроженец Петербурга и вежливо сообщил о «заминировании» Красной площади. Больной является пациентом психиатрической поликлиники.

Утром 17 января поступило сообщение о заминировании Красной площади. Неизвестный по телефону рассказал, что на главу РФ Владимира Путина готовится покушение. Полиция сразу же начался поиски подозреваемого. Почти сразу им удалось выяснить, что им оказался местный 42-летний житель, который состоит на учёте психдиспансера.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются его поисками, чтобы задержать и допросить. Пока что более детальной информации не предоставляется.


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