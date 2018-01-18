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В сгоревшем в Казахстане автобусе не было граждан России

Сегодня, 10:59

Департамент по ЧС Казахстана уточнил данные по сгоревшему в Актюбинской области автобусу. Среди погибших нет граждан России и Казахстана, в салоне транспортного средства находились уроженцы Узбекистана.

Согласно предоставленным сведениям, в салоне сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса находились более 50 пассажиров. Все они являются гражданами Узбекистана, уроженцев России и местных жителей среди погибших нет, заявили представители Департамента по ЧС Казахстана.

Загоревшийся автобус с 57 пассажирами следовал рейсом «Самара-Шымкент». В результате трагедии погибли, по меньшей мере, 52 человека. Причина ЧП пока что не установлена. Среди предварительных версий назван поджог.


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