В Москве мать опрокинула кипящий чайник с водой на пятилетнюю дочь

Вчера, 23:59

В Москве мать облила свою пятилетнюю дочку кипятком. Это происшествие случилось нечаянно: предварительно женщина получила удар электрическим током от чайника и случайно опрокинула его на девочку.

По словам самой женщины, она не имела и намека на то, чтобы причинить своей дочери вред. Когда мать и дочь были на кухне, женщина пыталась выключить электрический чайник, который вскипел. Как только мать взялась за провод, ее ударило током. По цепной реакции, женщина отпрянула от чайника, но толкнула его со стола.

В этот момент возле нее стояла пятилетняя дочка, на которую вылился кипяток. В результате случившегося инцидента девочка получила ожоги второй и третьей степени. Немедленно малышку госпитализировали в больницу. Врачи констатировали 25% кожных покровов под ожогами. В настоящий момент ребенок в реанимации.