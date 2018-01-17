В Москве на дороге во время движения загорелась иномарка

Вчера, 22:33

В Москве на улице Шереметьевской загорелась иномарка, которая двигалась по обочине дороги. До приезда пожарных автомобиль практически полностью сгорел. Очевидцы говорят, что иномарка могла взорваться в любой момент.

В данный момент автомобиль потушен. Женщина, которая управляла иномаркой, смогла выбраться из салона до того момента, как пламя полностью охватило машину.

Автоледи не пострадала, однако до сих пор находится в шоке. По какой причина иномарка загорелась во время движения, пока неизвестно. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. В скором времени владельцу автомобиля опросят и установят причины возгорания.