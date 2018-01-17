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Украинские военные вчетвером изнасиловали женщину на границе с Крымом

Вчера, 22:09

На границе с Крымом украинские военные напали на 32-летнюю жительницу Херсонской области и жестоко ее изнасиловали. Пострадавшая обратилась с заявлением на военнослужащих в правоохранительные органы.

Инцидент произошел 26 августа прошлого года. Женщина рассказала, что военные напали на нее по пути из магазина. Пострадавшая отметила, что четверо мужчин в состоянии алкогольного опьянения подошли к ней и начали приставать. Жительница Херсонской области отказалась общаться с ними, но военные насильно усадили ее за стол в кафе, где они отмечали День независимости Украины, и заставили пить спиртное. Когда женщина захотела уйти домой, мужчины последовали за ней на улицу и насильно усадили в машину.

После этого украинские военнослужащие отвезли жертву в лесополосу и там жестоко изнасиловали вчетвером. Когда половой акт завершился, мужчины бросили пострадавшую и уехали. Женщине удалось добраться домой, после чего она сняла побои и написала заявление в полицию. Однако только недавно пострадавшая поняла, что полиция не зарегистрировала ее заявление и потребовала завести уголовное дело на четверых насильников, которые служат в украинской армии.


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