В Ярцеве неизвестный отстреливает бездомных псов

Вчера, 21:27

Неизвестный человек расстреливает бездомных псов в Ярцеве. Об этом сообщают очевидцы.

Население Ярцево рассказали в соцсетях, что неизвестный мужчина занимается отстрелом бродячих собак. Его неоднократно замечали на улице Энтузиастов, Именно там стреляли в пса, жившего на стоянке автосервиса. Животное ранили в шею, в настоящее время собака находится в ветеринарной больнице, но маловероятно, что она возвратиться снова в свое прежнее место обитания. Жители города сообщают, что пес постоянно сидел на цепи и был добрым.

Местные правоохранительные органы отмечают, что знают о произошедшем, по данному факту проводилась проверка. Девушка, которая проживает на улице Энтузиастов, заявила, что в начале месяца видела мужчину, несшего с собой ружье. По ее словам, с того времени она неоднократно слышала выстрелы, но думала, что это молодежь взрывает обычные петарды. Ее мнение изменилось, когда она увидела с балкона человека с ружьем.