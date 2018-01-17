В Белгороде водитель КамАЗа заплатит штраф за грязь на дороге города

Вчера, 21:11

За загрязнение на проезжей части Белгорода водитель КамАЗа заплатит материальное взыскание за дискомфорт на асфальте. Сумма наложенного штрафа составила 5000 рублей.

Стало известно, что надзорные органы обязали водителя грузового автомобиля КамАЗ, который испачкал проезжую часть Белгорода по улице Калинина грязью на колесах. За такие неправомерные действия, автомобилисту придется выложить из своего кошелька круглую сумму в качестве компенсации дискомфорта на городской трассе. В процессе выяснения обстоятельств, было установлено, что водитель на своем грузовике предварительно проехал по грунтовой дороге.

Так как так грунтовое покрытие оказалось мокрым, на протекторах колес образовались целые пласты грязи. Как только КамАз выехал на улицу Калинина, все «добро» начало отпадать на чистый асфальт. Сотрудники ГИБДД задержали водителя и составили протокол за административное нарушение. Ведь грязь на асфальте может привести к ДТП.