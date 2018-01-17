Мужчина убил свою односельчанку в Забайкалье и поджег ее дом

Вчера, 20:58

В Забайкалье мужчина поджег дом женщины, которую сам же убил перед этим. Тело потерпевшей обнаружили пожарники после ликвидации огня.

Ужасный случай был зафиксирован на территории поселка Бада Хилокского района Забайкалья. 12 января на территории частного домовладения, в котором проживала 48-летняя одинокая женщина вспыхнул пожар. На вызов ни самой хозяйке дома. соседей по указанному адресу прибыли сотрудники МЧС региона. Когда огонь был потушен, пожарники провели окончательную проверку внутри дома на предмет воспламенения.

В итоге осмотра, спасатели нашли полусгоревшее тело, которое по определенным признакам принадлежало при жизни самой хозяйке дома. Об этом МЧС-ники поставили в известность местных полицейских. Когда прибыли криминалисты, стало понятно, что женщину перед пожаром убили. В кругу подозреваемых оказался 46-летний односельчанин. После беседы с оперативниками, мужчина признал свою вину. возбуждено уголовное дело по факту убийства и поджога с целью сокрытия улик.