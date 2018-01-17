Вчера, 20:24

По данным СМИ, под Дамаском погиб военный журналист из Сирии Валид Джабур Халиль. Инцидент произошел в городке Хараста, где проводятся боевые действия.

Согласно заявлению представителей военных органов Сирии, в ходе освещения мероприятий по боевой операции армии в восточном пригороде Дамаска погиб Валид Халиль, народный герой, майор и военный журналист. На данный момент неизвестны подробности происшествия.

Валид Джабур Халиль родился в провинции Хомс в 1978 году. Он выучился в Дамасском госуниверситете на журналиста. В 2006 году сириец сдал экзамены на обучение на политической кафедре военного института. За свою работу он получил награды в журналистской отрасли за освещение боевых действий.