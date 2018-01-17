Разыгравшие похищение девушки попали в полицию в Ухте

Вчера, 20:05

Желание розыграть друзей привело зачинщиков в правоохранительные органы. Ребята "похитили" студентку в Ухте и поплатились за это.

В конце минувшего года в полицию Ухты поступило заявление, что двое парней в масках схватили девушку возле местного кафе и увели в машине в неизвестном направлении. Стражи правопорядка принялись искать автомобиль и самих грабителей.

Как сообщают СМИ со ссылкой на ухтинское отделение СК РФ, спустя определенное время удалось найти похитителей, которые являются причастными к произошедшему. Давая показания, они рассказали, что в реальности они друзья девушки и попытались сделать ей сюрприз. Парни инсценировали похищение и увезли студентку к пункту, где компания поздравила ее с праздником. Девушка подтвердила рассказ ребят, отметив, что догадывалась в таком сценарии.

Правоохранители провели проверку по данному факту. Уголовное дело не открыто из-за отсутствия преступления как такового.