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В Москве толпа мужчин жестоко избила инспектора ДПС

Вчера, 19:24

В Москве правоохранители расследуют обстоятельства жестокого избиения нетрезвой компанией инспектора дорожно-патрульной службы. Несмотря на фиксацию инцидента камерой наружного наблюдения, сведения о причинах драки противоречивы.

По одной версии, автомобиль с нетрезвой компанией припарковался на проспекте мира. Из машины вышли молодые люди, одному из которых явно было плохо, так как его вырвало на асфальт. К компании подошел сотрудник ДПС и явно сделал замечание. Это разозлило мужчин, которые вначале агрессивно жестикулировали, а затем начали избивать правоохранителя.

Согласно альтернативной информации, сотрудник ДПС во внеслужебное время приехал с женой на каток, однако во время парковки зацепил автомобиль. Обозленные мужчины накинулись на инспектора. Как бы там ни было, в настоящее время пострадавший госпитализирован после нанесенных ему серьезных травм. Полиция ведет расследование и восстанавливает картину произошедшего инцидента.


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