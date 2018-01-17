В Орле пожилой водитель умер за рулем

Вчера, 19:15

Пожилой автомобилист из Орла скончался в дороге, и его машину выбросило на трамвайные пути. Об этом сообщают местные журналисты.

Трагический инцидент произошел сегодня на Карачаевском шоссе. Иномарка вылетела с дорожного полотна и остановилась на трамвайных рельсах. Видеоролик с места событий появился в одном из сообществ, посвященных жизни Орла. На записи можно увидеть, как человека вытаскивают из задней двери транспортного средства.

Согласно рассказам свидетелей, усопшего погрузили в припаркованную рядом ГАЗель "Ритуальные услуги". Как позже стало известно, умершему было 60 лет. Он умер, управляя своим автомобилем. Транспорт лишился управления ит выехал на трамвайные пути.

Ранее в Шадринске пешеход скончался по дороге в больницу. Его сбил водитель иномарки, когда тот переходил проезжую часть в неположенном месте. О полученных повреждений мужчина умер по дороге в местную клинику.