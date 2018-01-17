Вчера, 19:05

По данным российских СМИ, в Москве 9-месячный младенец умер из-за расстройства дыхания. Инцидент зафиксирован в доме на улице Октябрьской в районе Марьина Роща.

По предварительным данным, в ночь на 17 января в одной из квартир, расположенных в доме на улице Октябрьской, произошла трагедия. Скончался 9-месячный ребенок, тело которого направили на судебно-медицинскую экспертизу. Согласно результатам, причиной смерти малыша стало расстройство дыхания из-за недостатка кислорода.

По факту ЧП сотрудники правоохранительных органов Москвы проводят доследственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств инцидента, после их окончания будет принято процессуальное решение. Отмечается, матерью погибшего ребенка является 29-летняя домохозяйка, а отцом 29-летний работник консалтинговой фирмы.