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В Оренбурге стали известны приметы подозреваемых в убийстве бизнесмена

Вчера, 18:55

Приметы подозреваемых преступников, которые зверски расправились с предпринимателем, стали известны общественности. Сотрудники полиции получили ориентировки и проводят поиск.

По материалам полученной ориентировки, преступников было двое и они имели автомобиль марки Granta или Priora. Внимание полицейских сконцентрировано на черный цвет иномарки, имеющей по бокам серебристые полоски. Также примечательным есть то, что один из подозреваемых высокого роста, примерно до 2 метров, второй – более плотный и ниже ростом. Из одежды на одном из преступников была куртка с оранжевыми вставками в области рукавов.

В городе ГИБДД проводит операцию «Перехват». Предприниматель 36-летний Денис Чернов был расстрелян неизвестными преступниками 17 января в 09:00 утра. В это время мужчина вез своего 7-летнего сына в школу. Нападавшие открыли огонь по автомобилю бизнесмена. В результате огнестрельного ранения отец и его сын погибли.


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