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На востоке Москвы спасаясь от пожара трое детей выпрыгнули с балкона

Вчера, 17:48

По информации СМИ, на востоке Москвы трое детей, спасаясь от пожара, выпрыгнули с балкона четвертого этажа. Инцидент зафиксирован на Свободном проспекте №12.

По предварительным данным, в доме на Соборном проспекте произошел пожар, в этот момент в квартире, расположенной на четвертом этаже, находились дети. Ради спасения они выпрыгнули с балкона. На место ЧП в оперативном порядке вылетел санитарный вертолет авиационного центра Москвы, который эвакуировал в больницу пострадавшего ребенка.

Согласно другой информации, в результате возгорания различные травмы получили двое детей и один взрослый гражданин. Данные о пожаре на востоке Москвы уточняются, когда все мероприятия по ликвидации возгорания будут окончены, представители экстренных служб предоставят информацию.


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