В Ульяновске восьмиклассница упала из окна высотки, пытаясь сделать селфи

Вчера, 17:41

В Ульяновске сегодня днем произошла трагедия. Из окна 25 этажа высотного дома выпала 15-летняя школьница. Девочка хотела сделать эффектное селфи. Проводятся следственные действия.

По предварительным данным следствия, днем житель многоэтажного дома, выйдя из подъезда, увидел тело девочки, лежащее на асфальте возле стены. Рядом находился разбитый смартфон. Мужчина немедленно вызвал скорую помощь и правоохранителей. Прибывшие медики констатировали смерть от травм характерных при падении с большой высоты.

Правоохранители провели поквартирный обход и выяснили, что школьница выпала из окна квартиры, расположенной на 25 этаже. Девушка там не проживала, а пришла в гости. Хозяев квартиры опросили. Оказалось, что восьмиклассница любила делать экстремальные селфи и публиковать их в социальных сетях. О юридической квалификации происшествия пока на сообщается.