В Москве извращенец показывал школьницам гениталии

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В Москве задержан и дает показания 36-летний гражданин, который преследовал несовершеннолетних девочек на автомобиле и показывал им свои гениталии. Извращенца вычислили после обращения в полицию матери 13-летней школьницы.

Сообщается, что средь бела дня в одном из столичных районов к возвращавшимся из школы девочкам подъехал автомобиль. Водитель распахнул дверь и, сняв штаны, начал показывать пятиклассницам свои первичные половые признаки. Девочки бросились бежать, но эксгибиционист-педофил устроил настоящее преследование.

Одна из школьниц, вернувшись домой тут же рассказала о случившемся матери. Женщина позвонила в полицию, кратко обрисовала ситуацию, сообщив правоохранителю марку автомобиля и госномер. Извращенец через некоторое время был остановлен сотрудниками ГИБДД и передан в ближайший полицейский участок. На данный момент производится доследственная проверка и опрос свидетелей.