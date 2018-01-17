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В Самарской области найдены трупы тракториста и работницы совхоза

Сегодня, 15:46

Как проинформировали полицейские Самарской области, найдены трупы тракториста и работницы совхоза. Инцидент зафиксирован в поселке Кармало Аделяково на улице Гаражной, проводится следственная проверка.

По предварительным данным, 16 января в самарском поселке Кармало Аделяково в доме, расположенном на улице Гаражной, были обнаружены два трупа. Погибшими оказались 44-летний тракторист и 41-летняя рабочая местного совхоза. Причины смерти двух граждан будут установлены посредствам судебно-медицинской экспертизы, следов насильственной смерти не обнаружено. Отмечается, что при жизни мужчина и женщина отличались злоупотреблением алкогольными напитками.

По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов намерены провести следственные мероприятия. По их результатам примут процессуальное решение.


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