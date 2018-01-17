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В Самаре врачебная ошибка привела к смерти 16-летней девушки

Сегодня, 15:16

Из-за врачебной ошибки умерла 16-летняя девушка. Трагедия произошла в Самаре.

В одном из медицинских учреждений Самары произошла трагедия – скончалась 16-летняя девушка. Стало известно, что пострадавшая находилась в реанимационном отделении больницы Самарского государственного медицинского университета, которая находится на проспекте Карла Маркса.

После вскрытия и проведения всех необходимых анализов установлено, что смерть наступила от заражения крови, в результате которого произошло заражение бедра у пациентки. Родные девушки обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. В ходе разбирательства следователи установили, что вина за смерть девушки полностью лежит на медиках данной клиники.

Согласно предварительному заключению, они ненадлежащим образом выполняли свои обязательства. Согласно документам, умершая пациентка попала в больницу еще 13 декабря прошлого года. Причиной госпитализации стала плановая операция, которую проводили в отделении детской травматологии, но после возникновения трудностей, пациентку направили в реанимацию. Пока неизвестно, кто выступит ответчиком по данному делу. Следователи еще не закончили свою работу, они опрашивают свидетелей, родственников девушки и медиков.


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