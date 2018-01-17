В Волгограде женщина умерла на автобусной остановке

Сегодня, 14:40

В Волгограде сегодня утром произошло чрезвычайное происшествие. На автобусной остановке возле железнодорожного вокзала умерла женщина. Накрытое простыней тело несколько часов лежало на тротуаре.

Как пишут очевидцы происшествия в социальных сетях, труп женщины обнаружили прохожие, направлявшиеся на работу и, сразу же сообщили о происшествии сотрудникам транспортной полиции. Те вызвали скорую помощь, но медики отказались забирать тело, заявив, что для этого существует специальный транспорт. Судя по сообщениям пользователей, труп пролежал на остановке не менее трех часов.

Женщина была опрятно одета, на вид ей около 60-и лет. По последним сообщениям, неизвестную уже забрали в морг. Комментаторы в соцсетях единодушно возмущались действиями городских специальных служб, которые обязаны не допускать ситуаций, при которых в оживленном месте крупного города умершие часами лежат на асфальте, травмируя психику детей.