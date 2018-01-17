В Ивановской области женщина умерла, не дождавшись «скорой»

Сегодня, 14:07

В Ивановской области в Шуе 15 января скончалась 59-летняя женщина, которая не дождалась приезда скорой помощи. Сообщается, что врачей ждали около двух часов. В данный момент проводится доследственная проверка.

По полученной информации, инцидент произошёл в одном из многоэтажных домов на Комсомольской площади. Там 59-летней женщине в состоянии алкогольного опьянения стало сильно плохо. Ей вызвали врачей скорой помощи, но к прибытию медиков, которые приехали почти через два часа, гражданка уже скончалась.

В сообщении пресс-службы СУ СКР по Ивановской области уточняется, что уже организована доследственная проверка, по результатам которой будет дана оценка деятельности работников станции скорой помощи Шуйской ЦРБ.

Очевидцы поделились подробностями случившегося. По словам жительницы дома, где произошло ЧП, она обнаружила около 15 часов в подъезде свою соседку, которая была без сознания. Она была пьяна, стонала и кричала, чтобы вызвали скорую помощь. Врачи приехать не смогли, потому что не было свободного транспорта. Так женщина пролежала несколько часов и в результате скончалась.