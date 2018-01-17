Под Брянском в озере дети нашли труп пропавшего осенью мужчины

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Под Брянском дети, катавшиеся на коньках по замерзшему озеру, обнаружили труп мужчины. Позднее выяснилось, что погибший является 20-летним жителем села Катичи, которого правоохранители и родственники разыскивали с конца ноября прошлого года.

Сообщается, что дети после окончания школьных уроков пошли кататься на озеро. Неожиданно один из школьников обнаружил в камышах на середине водоема мертвого мужчину. Приехавшая на место происшествия оперативная группа выяснила, что тело принадлежит пропавшему без вести молодому человеке, который вышел из гостей, а домой не вернулся. Предварительный осмотр показал, что видимых повреждений на теле нет.

Скорее всего, мужчина решил перейти озеро по хрупкому осеннему льду, провалился и утонул. Однако в настоящее время проводятся следственные действия. Повторно опрашиваются жители села, которые последними видели молодого человека живым. Разыскиваются возможные свидетели происшествия. Точку в расследовании может поставить судебно-медицинская экспертиза.