В Якутии 180 горняков эвакуируют из рудника компании «Алроса»

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Как проинформировал представитель главка МЧС России по Якутии, 180 горняков эвакуируют из алмазного рудника «Удачный». Он принадлежит компании «Алроса».

Согласно информации, в Якутии на руднике «Удачный» были зафиксированы перебои подачи электричества, в результате руководство предприятия «Алроса» приняло решение провести эвакуационные мероприятия 180 горняков. Отмечается, что в инциденте погибших или пострадавших не наблюдается. На данный момент активная подача электроэнергии восстановлена. Причины ЧП будут установлены по результатам проверки.

«Удачный» представляет собой крупный подземный рудник, в котором за один год горняки добывают более одного миллиона каратов алмазов. Также он ведет добычу драгоценного камня на кимберлитовой трубке под названием «Зарница», на россыпных месторождениях «Пироповый ручей» и «Удачная».