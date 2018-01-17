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В Астраханской области школьников кормили опасным мясом

Сегодня, 13:33

В сельской школе Лиманского района Астраханской области комиссия Россельхознадзора зафиксировала целый ряд нарушений. В столовой учебного заведения были было обнаружено мясо неизвестного происхождения без соответствующих сертификатов качества.

Работники школьной столовой не успели подготовиться к визиту комиссии, а потому не смогли объяснить происхождение мяса и полуфабрикатов. Все продукты хранились в ненадлежащих условиях, кроме того, ветеринарные сертификаты отсутствовали. Где были приобретены продукты, так и осталось загадкой. Скорее всего, закупки производились у частных лиц, родственников или знакомых.

Несмотря на то, что заведующая столовой отделалась штрафом в 13 тысяч рублей, специалисты Россельхознадзора предупреждают, что за подобные действия наказание может быть более суровым. Отсутствие ветеринарных документов в столовой, где питаются дети, является грубым нарушением. Мясо это продукт, в котором могут находиться возбудители многих опасных болезней. Например, разнообразные виды гельминтов и кишечные бактерии.


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