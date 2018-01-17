На борту самолета «Краснодар-Москва» умер пассажир

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Пассажирский авиалайнер, следовавший рейсом «Краснодар-Москва», экстренно сел в аэропорту Воронежа. Прервать полет экипажу самолета пришлось из-за скончавшегося на борту мужчины.

Трагический инцидент произошел сегодня, 17 января. Во время полета пассажиру рейса «Москва-Краснодар» резко стало плохо. Члены экипажа пытались вернуть мужчину в чувства, однако он все равно умер. Капитан авиалайнера решил прервать полет в аэропорту Воронежа.

Поджидавшим пациента на земле медикам оставалось лишь диагностировать его кончину. Тело увезли в морг для установления причины, самолет подготавливают для дальнейшего следования в Москву.