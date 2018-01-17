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В Калуге рабочего в траншее засыпало землёй

Сегодня, 13:30

Вчера, 16 января, вечером возле дома №51 рабочего, который состоял в бригаде по прокладке пластиковой канализационной трубы, засыпало землёй, когда он находился в траншее. В результате инцидента 35-летнйи мужчина скончался.

В сообщении старшего следователя СО по Калуге СК РФ Марины Лакиной говорится, что бригада из 4-х человек занималась выполнением земляных работ в трёхметровой траншее. Они занимались укладкой шестиметровой пластиковой канализационной трубы у строящегося дома. Во время проведения такого рода работ 35-летнего мужчину, который состоял в бригаде из Воротынска, засыпало землёй. Обвалился край траншеи. Потерпевшего сразу же вытащили и оказали первую медицинскую помощи. Но последняя никаких результатов не дала, 35-летний рабочий скончался прямо на месте данного инцидента.

В данный момент правоохранители изучают строительную документацию и устанавливают все обстоятельства происшествия. Уже назначены ряд экспертиз и проверок. В данный момент только известно то, что погибший работал в строительной компании не официально.


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