Амурские медики лечили «умерших» больных

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Медиков Амурской области заподозрили в мошенничестве. Считается, что они занимались лечением «умерших» больных.

Прокуратура Амурской области занимается расследованием инцидента, который произошел в больнице Мазановского района. Установлено, что в медицинском учреждении совершались многочисленные нарушения, основным из которых является внесение в реестр больных людей, которые давно умерли.

Такие действия медики совершали для того, что бы получать дополнительные денежные средства от страховых компаний. В ходе проведения расследования специалистами выявлено уже три таких случая, работа продолжается. В прокуратуре уверенны, что случаев лечения «умерших» больных существует больше десятка.

По факту выявления таких нарушений возбуждено уголовное дело, устанавливается круг лиц, которые принимали участие в совершении таких неправомочных действий. Напомним, что в других медицинских учреждениях Приамурье подобные факту ранее были уже зафиксированы. Пока неизвестно, чем закончились разбирательства в других медицинских учреждениях, окончательное решение вынесет суд.