В Петрозаводске парень изрезал себя и 17-летнюю подругу

Сегодня, 13:15

Представители Следкома Калерии сообщают, что 19-летний парень ножом изрезал себя и 17-летнюю подругу. Инцидент зафиксирован в Петрозаводске, открыто уголовное дело.

По предварительным данным, в одной из квартир в Петрозаводске находились 17-летняя и 19-летний местные жители. По неустановленным причинам молодой человек с ножом напал на девушку, нанеся ей несколько ранений, а после изрезал себя. Сотрудники правоохранительных органов отправили парня и несовершеннолетнюю гражданку в медицинское учреждение, сейчас их жизни ничего не угрожает.

По факту инцидента открыто уголовное производство. В рамках следственных мероприятий будут установлены причины неадекватного поведения молодого человека, в чем поможет судебно-психиатрическая экспертиза. Ему грозит серьезное наказание в виде тюремного заключения.