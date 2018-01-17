В Красноярском крае установили дорогостоящий павильон-призрак

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Павильон-призрак построили в Шушенском районе за бюджетные деньги. Его строительством занималось ООО «Строй-Комплект».

Прокуратура Шушенского района провела проверку в отношении растраты бюджетных денег. Установлено, что в декабре прошлого года между строительной компанией ООО «Строй-Комплект» и районным отделом культуры, молодежной политики и туризма был заключен муниципальный контракт, согласно которому должно бать установлено модульное здание (павильон).

В контракте оговорено, что все работы должны быть выполнены в недельный срок, место установки павильона – поселок Шушенское около здания дома культуры. Размеры модульного здания должны были составлять 4,8 на 9,9 метра, общая сумма контракта составила полтора миллиона рублей. Последний срок выполнения работ – 19 декабря 2017 года.

В ходе разбирательства было установлено, что акт приема-передачи был подписан обеими сторонами договора, а еще через десять дней средства, оговоренные в договоре, были перечислены на счет строительной организации. Несмотря на такую точность выполнения договора, павильон в оговоренном месте так и не появился.

На сегодняшний день, данное дело передано в следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела против лиц, которые провернули махинацию.